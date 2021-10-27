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Отстранен от должности аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане отстранен от должности аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Кроме того, был поручено объявить строгий выговор мэру города Исфана Чынгызбеку Рысову.

Напомним, 23 октября, во время пресс- конференции Садыра Жапарова была озвучена информация об участии одного из акимов в агитации в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

Во исполнение поручения президента КР Садыра Жапарова председатель Кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович отстранен от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Лейлекского района Баткенской области до определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша КР нового созыва, назначенных на 28 ноября 2021 года.

Временное исполнение обязанностей главы государственной администрации - акима Лейлекского района Баткенской области возложено на Абдирашита Ташбалтаева – первого заместителя главы государственной администрации – акима Лейлекского района Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/408519
Теги:
аким, выборы, Лейлекский район, увольнение, Садыр Жапаров
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