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Сотрудники милиции Чуйской области задержали мужчину по подозрению в кражах

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- Айжан Мамбеталиева
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Ранее, в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился местный житель, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в январе текущего года проникли к нему в дом расположенный в селе Ленинское и украли телевизор.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьей 200 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта кражи был установлен и задержан ранее судимый 26-летний Э.С. житель Чуйской области.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции было выявлено еще четыре аналогичных факта кражи зарегистрированных по Аламудунскому району в котором также подозревается этот же мужчина, в настоящий момент по ним проводятся следственные мероприятия. Задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/408533
Теги:
Аламудунский район, кража, Чуйская область, ГУВД
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