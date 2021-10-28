Сотрудники милиции Чуйской области задержали мужчину по подозрению в кражах

Ранее, в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился местный житель, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в январе текущего года проникли к нему в дом расположенный в селе Ленинское и украли телевизор.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьей 200 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта кражи был установлен и задержан ранее судимый 26-летний Э.С. житель Чуйской области.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции было выявлено еще четыре аналогичных факта кражи зарегистрированных по Аламудунскому району в котором также подозревается этот же мужчина, в настоящий момент по ним проводятся следственные мероприятия. Задержанный водворен в ИВС.