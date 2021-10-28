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В жилмассивах Ленинского района стало светлее

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает работу по модернизации сетей наружного освещения. В пресс-службе мэрии уточняют, что особое внимание уделяется установке освещения в жилых массивах.

В этот раз установили 260 светодиодных светильников по улицам Таш-Арык, Сары-Учкун, Маймак, Орто-Арык, Камыр-Ата, Кызыл-Тоо, Ак-Булак, Бельмазар,Кара-Шоро, Ара-Кол,Бакыян,Жоон-Добо, Заман, Талды-Булак в жилом массиве "Ала-Тоо".

Также стало светло и в жилом массиве "Ак-Орго" электрики установили 267 светодиодных светильников по улицам Ак-Шоокум, Боз-Салкын, Жетиген,Жолон, Коко-Мерен,Кун-Кочо, Кайберен,Кабыла, Саадак, Саманчы-Жолу, Тогуз-Канат, Тогуз-Кайрак, Хан-Тенгри, Чамгарак, Эгиналиева.

Теперь светло и на улицах: Шабдан, Кен-Кол, Копуро-Базар,Мамыра, Ак-Марал, Ак-Кайым, Репина,а также по улице Бердибаева от Шералиева до Чортекова, по улице Кара-Коо от Садырбаева до Шералиева, по улице Мин-Куш от Жайыл баатыра до Он-Арча, установлено 288 светильников.

Осветительные работы продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/408546
Теги:
Бишкексвет, Бишкек, жилмассив
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