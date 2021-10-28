В КР совместно с экспертом из Лондона задумались о креативной экономике

В Бишкеке сегодня, 28 октября, на площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Закона КР "О парке креативных индустрий".

Как сообщает пресс-служба министерства, эта работа осуществляется при содействии Программы по поддержке инновационной политики, а работа межведомственной рабочей группы является продолжением Концепции развития креативной экономики на 2021-2023 годы.

Членам рабочей группы, а также приглашенным была продемонстрирована презентация проекта Закона "О парке креативных индустрий" КР": Международная перспектива.

Данную презентацию представил доктор Мартин Смит-специальный советник Ingenious West Group, приглашенный научный сотрудник Голдсмитского колледжа Лондонского университета, управляющий директор Bridge Consulting.

В ходе заседания участники обсудили актуальность развития креативной экономики в КР. Участники заседания выразили необходимость во внедрении нормативной базы для создания условий для креативной деятельности в КР. Резюмируя, заведующий отделом политики рынка услуг Насирдин Шамшиев призвал участников принять активное участие в разработке и продвижении проекта Закона "О парке креативных индустрий".