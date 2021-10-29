В КР расширен перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

В Кыргызстане решением кабинета министров внесены изменения в постановление правительства КР "О реализации закона КР "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 21 декабря 2001 года № 800. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Указанным постановлением утвержден перечень работ на территории республики, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

Данный перечень теперь дополнился работами в сфере культуры, досуга и спорта (музеи, выставочные залы, библиотеки, дворцы спорта, театры, кинотеатры, концертные залы, культурно-развлекательные учреждения, детские игровые площадки, детские лагеря, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы).

Кабинет министров КР отмечает, что в перечне изначально были включены работа по обслуживанию больных инфекционными заболеваниями, и работа во всех типах и видах образовательных учреждений.

Учитывая складывающуюся ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, работники культуры, досуга и спорта будут теперь проходить вакцинирование, в том числе и от COVID-19.