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В КР оштрафовали строительные фирмы за нарушение закона о рекламе

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане оштрафовали несколько строительных компаний за нарушение Закона КР "О рекламе". Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР.

В отношении трех компаний "Раян Билдинг", "Асман Констракшн", "Алим Строй" вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии со статьей 277 Кодекса КР о нарушениях в виде штрафа III категории.

Основанием стало нарушение части 11 статьи 5 закона Кыргызской Республики "О рекламе", где определено, что в рекламе товаров (работ, услуг) и иных объектов рекламирования стоимостные показатели должны быть указаны в национальной валюте. Однако, на официальных сайтах этих компании стоимость квартир была указана в долларах США без приведения их стоимости в сомовом эквиваленте.

Госантимонополия направила в адрес компаний предписание об устранении нарушения, в рамках которого должны быть устранены факты подобных нарушений по всем видам рекламной продукции.

Сообщается, что государственным агентством антимонопольного регулирования проводится мониторинг рекламной информации в доменной зоне kg.


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URL: https://www.vb.kg/408599
Теги:
Госантимонополия, реклама, строительство, штраф, незаконная реклама
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