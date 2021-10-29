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Сотрудники патрульно-постовой службы Чуйской области приняли присягу

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 29 октября, на плацу ППСМ Чуйской области в селе Лебединовка состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками, успешно прошедшими учебу.

Около 50 сотрудников милиции, в рядах которых несколько девушек, дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию, быть честными, достойно исполнять свои служебные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка.

В мероприятии присутствовали руководство ГУВД Чуйской области, ветераны ОВД Чуйкой области, и приглашенные гости. Они в свою очередь пожелали каждому, кто дал торжественную присягу, быть достойным звания сотрудника ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/408605
Теги:
ГУВД, Чуйская область, Патрульная милиция
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