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Вакцины Pfizer доступны в пунктах вакцинации в Бишкеке и в Чуйской области

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- Айжан Мамбеталиева
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27 октября в страну поступила вакцина производства Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX в количестве 259 740 доз.

С 30 октября данная вакцина будет доступна во всех временных прививочных пунктах Бишкека и Чуйской области, а именно в Аламудунском, в Сокулукском районе и в Канте.

С 1 ноября будет постепенно доставляется во все регионы республики.

Вакциной производства Pfizer будут прививать всех желающих старше 18 лет, рекомендуемый интервал между дозами составляет 21-28 дней.

ВОЗ включила вакцину производства Pfizer в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 31 декабря 2020 года.

Вакцина производства Pfizer является третьей партией вакцин против COVID-19, прибывших в Кыргызстан по линии инициативы COVAX, в которую входят 172 страны мира. Также завезены 43,800 флаконов специальных разбавителей для вакцин. Ранее в страну прибыли 293,200 специальных шприцев для вакцин Pfizer.


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URL: https://www.vb.kg/408621
Теги:
вакцина, Чуйская область, Бишкек, вакцинация
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