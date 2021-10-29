Глава ОФ "Благодать": Мы бьем в набат и хотим быть услышанными!

Ранее в Оше общественный фонд "Благодать" совместно с Аппаратом полномочного представителя президента КР в Ошской области на национальном уровне провел Круглый стол "Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми", который, по замыслу организаторов, ориентирован на улучшение понимания проблем торговли людьми в обществе в рамках Национального механизма перенаправления (НМП) жертв торговли людьми.

По экспертным оценкам, до 15 тысяч граждан Кыргызстана ежегодно становятся жертвами торговли людьми, а до 24 тысяч граждан находятся в условиях современного рабства.

Как отметила на мероприятии президент ОФ "Благодать" Рахат Шакирова, сегодня, как никогда, остро стоит вопрос противодействия торговле людьми, которая набирает все большие обороты и перемещается в интернет пространство.

"Больше всего жертвами торговли людьми становятся либо лица без образования, либо без знания языка и без постоянного места работы, а также безработные и сироты. Из всех попавших в рабство кыргызстанцев 70% – мигранты. "ОФ "Благодать" является членом координационного совета по борьбе с торговлей людьми мэрии Оша. Дело в том, что аналогичные советы, которые были созданы при каждой госадминистрации, не функционируют. А причиной является - отсутствие подзаконных и ведомственных актов", - сказала она.

Глава общественного фонда заявила, что пандемия еще более усугубила проблему.

"Мы бьем в набат и хотим быть услышанными! Пандемия еще более усугубила эту проблему. Преступники стали паразитировать на бедственном положении людей и заманивать в свои сети тех, кто остался без средств к существованию. Они воспользовались тем, что многие люди потеряли доходы, а дети не ходили в школу и большую часть времени проводили в интернете. Всем правительствам государств необходимо принимать действенные меры по предупреждению торговли людьми. Защита общества от организованной преступности и, в частности, борьба с торговлей людьми, должна стать приоритетом в деятельности субъектов национального механизма перенаправления жертв торговли людьми. Многие наши мигранты стали потенциальными жертвами торговли людьми. В этой ситуации важно, чтобы национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми эффективно функционировал. Это в первую очередь -совокупность действий, формирующих структуру сотрудничества между государственными органами, некоммерческими организациями, а также специализированными учреждениями, направленной на оказание помощи и защиты жертвам торговли людьми. А для того, чтобы все это функционировало необходимо понимание и готовность работать в этом направлении всех субъектов на всех уровнях, областном, районном и так далее. Только вместе, объединив усилия, мы можем изменить ситуацию", - добавила Шакирова.

Отметим, данное мероприятие проводилось ОФ "Благодать" в партнерстве с ОФ "Аймира" в рамках реализации проекта "Стоп трафик!" при финансовой поддержке Демократической комиссии Посольства США в Кыргызской Республике.