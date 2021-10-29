Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества между ЕАЭС и ЕС

Наращивание сотрудничества между ЕАЭС и ЕС может принести экономическую выгоду Кыргызстану. Новый импульс этому взаимодействию добавит сопряжение с проектом "Один пояс – один путь". Об этом на круглом столе: "Значение для Кыргызстана экономического партнерства ЕАЭС и ЕС" сообщил модератор круглого стола, политолог Игорь Шестаков.

Он напомнил, что в 2022 году КР будет председательствовать в ЕАЭС.

- Уже сейчас мы даем на нашем круглом столе рекомендации правительству. Несмотря не недопонимание между странами ЕАЭС и ЕС в политическом плане, 2018 и 2019 год был успешными в плане сотрудничества ЕС и ЕАЭС, - отметил Шестаков.

Политолог считает, что у КР есть перспективы для сотрудничества в рамках двух интеграционных объединений, а также в рамках проекта "Один пояс - один путь".

- Мы производим экологическую продукцию, которая будет востребована и в ЕАЭС и ЕС, несмотря на конкуренцию на рынке. Конечно, есть проблемы транспортной логистики. Пусть у нас нет общей границы с ЕС, но есть с Китайской Народной Республикой. Надеюсь, проект реализации строительства железной дороги Кыргызстан-Узбекистан-Китай будет доведен до конца, принесет пользу всем государствам, и станет еще одним логистическим направлением для наших экспортеров, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Отметим, организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Евразиялык муун" ("Евразийское поколение").