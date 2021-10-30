Молодые чиновники из Кыргызстана пройдут обучение в вузах Японии

В Кыргызстане вчера. 29 октября, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился со стипендиатами проекта JDS, отобранными для обучения в университетах Японии.

Эдиль Байсалов поздравил стипендиатов 15-й группы проекта JDS с поступлением в вузы, подчеркнув, что их обучение имеет приоритетное значение для государства.

"Молодые специалисты государственной и муниципальной службы выиграли стипендии проекта JDS и будут получать знания в ведущих университетах Японии. Глава государства, Кабинет Министров придают важное значение тому, чтобы на государственной и муниципальной службах работали профессиональные сильные кадры. Ведь государственные служащие будут реализовывать новую политическую систему. На госслужащих возложена большая ответственность, которую необходимо оправдать перед народом Кыргызстана", - сказал он, пожелав стипендиатам успехов в учебе.

Заместитель главы кабмина выразил благодарность правительству Японии за сотрудничество в рамках проекта JDS, который служит мостом дружбы между двумя странами, и за период работы которого в университетах Японии прошли обучение свыше 200 госслужащих.

С приветственной речью на встрече также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Маэда Сигэки и Постоянный представитель JICA в КР Немото Наоюки. Они пожелали успехов стипендиатам в учебе и выразили надежду, что в дальнейшем полученное образование принесет пользу народу Кыргызстана.