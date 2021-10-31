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Эргешов: Никакого административного ресурса во время выборов не будет

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 30 октября, в администрации президента состоялось селекторное совещание с руководителями госорганов и органов МСУ по подготовке выборов. Об этом сообщается на сайте президента.

В рамках реализации поручения президента КР Садыра Жапарова по недопущению использования административного ресурса в выборный процесс сегодня, 30 октября, начальник управления по подготовке решений президента и кабинета Министров Администрации президента КР Алтынбек Эргешов провел селекторное совещание с руководителями государственных органов и органов местного самоуправления.

В ходе совещания была заслушана информация полномочных представителей президента в областях по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября этого года.

"Никакого административного ресурса во время выборов не будет. Весь выборный процесс должен пройти законно. Для всех кандидатов должны быть созданы одинаковые условия для проведения агитации", - заявил Алтынбек Эргешов.

Он отметил важность оперативного реагирования правоохранительных и государственных органов на заявления и жалобы по нарушениям во время выборного процесса.

Эргешов поручил провести разъяснительные беседы с акимами районов и населением по невмешательству государственных органов в выборный процесс и недопущению использования административного ресурса.


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URL: https://www.vb.kg/408653
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, Садыр Жапаров
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