Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Президент Садыр Жапаров отправится на Саммит мировых лидеров

151  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 1–2 ноября совершит рабочий визит в Глазго (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), в рамках которого примет участие в открытии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и выступит с посланием на Саммите мировых лидеров. Об этом сообщается на сайте президента.

Кроме того, на полях саммита глава государства проведет встречи со своими иностранными визави, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

Справочно: 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в Глазго. Организаторы - Великобритания совместно с Италией.

Конференция Сторон, известная как КС, представляет собой орган, ответственный за принятие решений, который отвечает за мониторинг и обзор осуществления Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Она объединяет 197 стран и территорий, называемых Сторонами, которые присоединились к Рамочной конвенции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408666
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  