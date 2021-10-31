Президент Садыр Жапаров отправится на Саммит мировых лидеров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 1–2 ноября совершит рабочий визит в Глазго (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), в рамках которого примет участие в открытии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и выступит с посланием на Саммите мировых лидеров. Об этом сообщается на сайте президента.

Кроме того, на полях саммита глава государства проведет встречи со своими иностранными визави, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

Справочно: 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в Глазго. Организаторы - Великобритания совместно с Италией.

Конференция Сторон, известная как КС, представляет собой орган, ответственный за принятие решений, который отвечает за мониторинг и обзор осуществления Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Она объединяет 197 стран и территорий, называемых Сторонами, которые присоединились к Рамочной конвенции.