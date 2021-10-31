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Криптовалюта от создателей "Игры в кальмара" взлетела в цене

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- ВБ
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Самый популярный проект на платформе Netflix в истории, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" выпустил свою криптовалюту под названием Squid ("кальмар"). Сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNBC. По данным CoinMarketCap, с 27 по 29 октября токен взлетел в цене примерно в 70 раз.

27 октября в 12:10 один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября валюта подорожала до 4,2 доллара. Предпродажа монет началась 20 октября, и, согласно официальному техническому документу, все предложение было распродано за секунду. Однако разработчики установили ограничение на торговлю новым токеном, которое вызвало недовольство множества клиентов, - криптовалюту нельзя продать на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap.

Сериал "Игра в кальмара" повествует о смертельном соревновании 456 взрослых за денежный приз в 38,5 миллиона долларов. По данным Netflix, в октябре проект собрал рекордные 111 миллионов поклонников. Создатели сериала решили воплотить игру в виртуальном мире, пригласив к участию всех желающих. Для этого была создана игровая платформа Squid Game, на которой в ноябре состоится онлайн-симуляция шести раундов игры, изображенных в популярном шоу. В отличие от сериала, сумма финального приза не предопределена, а количество участников не ограничено.


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URL: https://www.vb.kg/408678
Теги:
валюта, кино
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