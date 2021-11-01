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Педагоги стран СНГ поспособствуют развитию русского языка в Содружестве

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- Евгений Денисенко
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Перспективы сотрудничества определили участники шестого съезда учителей и работников образования государств СНГ, который прошел в Душанбе. Актуальные направления такого взаимодействия отражены в резолюции, принятой по итогам этого форума.

В его работе приняли участие педагоги и представители системы образования из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, сотрудники Исполнительного комитета СНГ. Они подвели итоги выполнения в странах Содружества резолюции пятого съезда, состоявшегося 11-12 октября 2018 года в Бишкеке. Как было отмечено, за минувшие три года национальные системы образования успешно развивались в плане обновления их содержания, внедрения инновационных информационных технологий, формирования современной образовательной среды, повышения профессиональной компетентности педагогических кадров.

Также отмечены активизация взаимодействия стран СНГ на основе двусторонних и многосторонних соглашений по вопросам образования, возросшая роль профильных базовых организаций в укреплении такого взаимодействия.

На пленарном и секционных заседаниях рассмотрены вопросы обеспечения доступного и качественного образования на всех его уровнях, использования инновационных подходов в организации воспитательной работы, другие актуальные темы. Одним из центральных стал вопрос цифровизации образования, которая позволит осуществлять на новом технологическом уровне больше совместных интеграционных проектов.

Речь шла и о модернизации педагогического образования, повышении профессиональной мобильности педагогов, их квалификации, унификации и реализации профессиональных стандартов педагога, развитии педагогической науки в странах Содружества.

Участники также обсудили тему взаимодействия в сохранении, развитии и распространении русского языка как важнейшего средства интеграции государств СНГ. "Исторически сложилось так, что он является одним из существенных факторов, объединяющих наши народы. Сохранить за русским языком его интегрирующую роль и укрепить её - важная задача современного этапа развития Содружества и сотрудничества в сфере образования", - заявил в своем приветствии генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

В рамках съезда прошли мастер-классы победителей первого Международного фестиваля педагогического мастерства в номинациях "Учитель", "Воспитатель" и "Психолог (социальный педагог)". Состоялось награждение нагрудным знаком "Отличник образования СНГ" работников этой сферы, внесших значительный вклад в развитие общего образовательного пространства Содружества. Среди 19 коллег, отмеченных таким знаком, - и трое педагогов из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/408702
Теги:
СНГ, Таджикистан, форум
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