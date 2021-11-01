Один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних в Бишкеке (видео)

В Бишкеке за каждой школой закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. Пресс-служба УВД Ленинского района представила репортаж одного рабочего дня из жизни молодого инспектора по делам несовершеннолетних лейтенанта милиции Мээрим Тажибековой.

Рабочий день инспектора по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района начинается в 8 часов утра.

Профилактические беседы со школьниками - одна из основных трудовых задач инспектора по делам несовершеннолетних. Лейтенант Таджибекова закреплена за столичной школой № 2. Мээрим совместно с учителями и завучами школы часто проводит лекции воспитательного характера.

В милицию девушка пришла в 2019 году. Получив юридическое образование, и проработав в других направлениях, она все-таки пошла работать в органы внутренних дел.

Как рассказывает Мээрим Тажибекова, именно любовь к детям привела ее к этой профессии.

После плодотворного рабочего дня Мээрим Тажибековна направляется домой и свое свободное время старается проводит с семьей, где она является любимой женой и невесткой.

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