"Дордой" - 13-кратный чемпион Кыргызстана

В мунувшую пятницу завершился чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд премьер-лиги. Футболисты бишкекского "Дордоя" в 13 раз завоевали золотые медали национального первенства, завоевав 62 очка. Подобного достижения не зафиксировано ни в одной стране СНГ.

Дордоевцы в принципе заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета. В команде выступают талантливые местные игроки, им на помощь из-за рубежа приглашены мастеровитые легионеры.У дружины есть своя школа, в которой воспитываются более тысячи юных игроков, для футболистов созданы отличные условия для отдыха и плодотворных тренировок. С натяжкой, правда, но все же можно констатировать, что "Дордой" сегодня - это современный футбольный клуб с самой необходиморй инфраструктурой. К тому же, президент "Дордоя" известный предприниматель и меценат Аскар Салымбеков не жалеет средств для стимулирования своих мастеров кожаного мяча.

И все же, даже этот победный сезон главный тренер "Дордоя" Александр Крестинин назвал не не самым удачным. Прежде всего потому, что его команда неудачно выступила в Кубке Азиатской футбольной конфедерации, да и национальном чемпионате далеко не сразу поднялась на верхнюю ступень турнирной таблицы. В нынешнем сезоне большая группа игроков была травмирована, резервисты далеко не всегда достойно заменяли заболевших лидеров. К тому же, даже в оптимальном составе "Дордой" отдельные матчи проводил вяло, без азарта, игроки на поле переставали понимать друг друга. Лишь в конце чемпионата подопечные Александра Крестинина поймали свою игру. Неудивительно, что последние матчи чемпионата "Дордой" провел на одном дыхании, не проиграл ни одного матча.

В команде следует выделить опытных Бекжана Сагынбаева, Абая Боколеева, Фархада Мусабекова, Кайрата Жыргалбека уулу. Сильно помог дружине полузащитник из Сербии Никола Петкович, белорус Максим Шило, ганец Кожо Жоэл.

Так почему же "Дордой" топчется на месте? Прежде всего потому, что команда не полностью укомплектована футболистами международного уровня. В сильнейших клубах государств Центральной Азии выступают более мастеровитые игроки. А как иначе объяснить тот факт, что дордоевцы проигрывают чемпионам Туркмении, Таджикистана, а достойно сыграть против "Пахтакора" из Ташкента - это для "Дордоя" вообще "космическая" задача. И здесь напрашивается аналогия с фрунзенской "Алгой", которая за всю свою 30-летнию историю всего лишь семь сезонов выступала в первой (не высшей!) лиге чемпионата СССР, а все остальные годы прозябала во втором дивизионе, сражаясь с таким "могучими" дружинами, как "Угольщик" (Экибастуз), "Касансаец" (Касансай). "Политотдел" (Ташкентская область) и иже с ними. Да, в составе "Алги" выступало немало талантливых игроков, но вместе с ними на поле выходили посредственные футболисты, и именно из-за них лучший клуб Кыргызстана не сумел пробиться в высшее футбольное общество Советского Союза. Тоже самое происходит сейчас и с "Дордоем". Наряду с мастерами кожаного мяча в команде много неумех, которым следовало бы выступать в первенстве Бишкека или Чуйской области, но никак не в премьер-лиге.

Спортивная общественность страны, журналисты неоднократно намекали и даже говорили прямо Аскару Салымбекову о необходимости приобретения дорогостоящих мастеров высокого уровня за рубежом. Без них наш многократный чемпион за рубежом играет так, как играет. Но уважаемый предприниматель на большие расходы пойти не решается. А ведь все инвестиции Салымбекова могли с лихвой окупиться. Азатская футбольная конфедерация выделят щедрые гонорары победителям и призерам своих турниров.

Есть еще одна причина, объясняющая нехватку футбольных талантов в "Дордое", да и других наших командах: все детские группы подготовки в этом клубе - платные. И поэтому многие способные пацаны из бедных семей тренироваться в школе "Дордоя" не имеют возможности. Не хотят руководители Ассоциации "Дордой" оплачивать труд детских тренеров, а потому те и берут с родителей будущих Месси и Рональду по несколько тысяч сомов в месяц. В результате очень много юных талантов остаются за бортом спортшкол. Лихо мы рубим сук, на котором сидим.

Горько осознавать, но факт: сегодня Кыргызстан не имеет квоты на выступление в самом престижном клубном азиатском турнире - Лиге чемпионов. Руководители АФК прекрасно видят, на каком низком уровне находится наш многострадальный футбол и потому разрешает выступать только во втором по значимости турнире - розыгрыше Кубка АФК.

На втором месте в завершенном чемпионате страны -"Абдыш-Ата" (Кант) (59 очков). Это еще более удивительный во всех отношениях клуб. В "Абдыш-Ате" возведена прекрасная (по меркам Кыргызстана, конечно) футбольная инфраструктура: несколько тренировочных полей, два неплохих стадиона, гостиница. Недаром в Канте тренируются перед отвественными международными турнирами сборные страны. В "Абдыш-Ате", так жде как и в "Дордое" уже давно действует своя футбольная Академия. Кажется. сам Бог велел этой команде бороться с "Дордоем" за чемпионство, но кантовчане за всю свою 20-летнюю историю ни разу не становились чемпионами страны.Образно говоря, президент клуба Советбек Сакебаев, сказав "А", не хочет говорить "Б". Да, он создал прекрасные условия для подготовки юных футболистов, но вот главную команду не спешит выводить в чемпионы. Выпускники футбольной Академии "Абдыш-Ата" куда-то бесследно исчезают. Некоторые, правда, попадают в состав главной команды, другие выступают в фарм - клубе первой лиги "Наше пиво", но текучесть кадров в этих дружинах просто зашкаливет. В команде к тому же тренеры меняются как перчатки. А о многих молодых футболистах из Академии "Абдыш-Ата" вообще ничего не слышно. По слухам, одно время Советбек Сакебаев поставил перед собой задачу продавать в другие клубы молодые футбольные таланты. Этот бизнес у него, мягко говоря, не процветает. Юных дарований в Академии появляется немного. Их бы сберечь для главной команды, но ребята разбегаются из "Абдыш-Аты" просто с ураганной скоростью. В других дружинах им предлагают более выгодные контракты.

Но в нынешнем году Советбек Сакебаев, очевидно, осознав, что ведет свой клуб не в ту сторону, решил пересмотреть свое отношение к "Абдыш-Ате". В команде стали собираться мастеровитые игроки. В частности, в распоряжение клуба прибыл воспитанник Академии "Барселона" (Испания) Эрбол Атабаев, из дальнихх странствий вернулся также Бахтияр Дуйшобеков, из ошского "Каганата" Мирбек Ахматалиев, который забил в этом сезоне 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но самое главное, на тренерский мостик команды поднялся многоопытный наставник из Нидерландов турецкого происхождения Жейлан Арикан. И "Абдыш-Ату" в этом чемпитнате было не узанть. Она заиграла мощно, интересно, побеждала "Дордой", бишкекскую "Алгу". Если в будущем году Советбек Сакебаев продолжит курс на укрепление состава своей команды, то "Абдыш-Ата" наконец-то станет чемпионом страны. Во всяком случае, хочется ей этого от души пожелать.

Бишкекская "Алга" - главное разочарование завершившегося чемпионата.Две трети турнирной дистанции она возглавляла турнирную таблицу, но в конце сезона, как говорят футболисты, быстро "сдулась" и смогла занять только третье место (55 очков). Все началось с поражения в финале розыгрыша Кубка Кыргызстана, в котором алгинцы проиграли заштатному "Нефтчи" из Кочкор-Аты со счетом 0:1. Это поражение сильно психологически надломило алгинцев. После этого фиаско они стали и в чемпионате страны терпеть одно поражение за другим. В результате смогли завоевать лишь бронзовые награды.

Но неудача в финале Кубка - лишь видимая часть айсберга проблем некогда знаменитого столичного клуба. "Алга" не имеет своей тренировочной базы и поэтому вынуждена арендовать тренировочные поля в "Абдыш-Ате". Жалованья игроков также оставляют желать лечшего. Не случайно даже в разгар сезона команду покидали ее лидеры. К примеру, перед решающими играми сезона с дружиной попрощались Андрей Зорин и Алерива Олувасен Олуватосин. Не смог помочь дружине и бывший лидер сборной Кыргызстана, ветеран отечественного футбола Антон Землянухин. Честь команды на финише первенства защищали не очень хорошо обученные молодые спортсмены, у которых помимо изъянов в игровой практике, иемла место быть еще и психологическая неустойчивость. Из-за всех этих проблем на финише созона пропал оптиизм даже у директора клуба Меклиса Кошалиева и главного тренера Валерия Березовского. .

Нельзя сказать, что бишкекская мэрия не помогает своим мастерам кожаного мяча. Уже семь лет официально действует муниципальныей футбольный клуб "Алга" (Бишкек) со своим в общем-то неплохим бюджетом. Но деньги команды уходят как вода сквозь песок. "Алга" тратит миллионы на аренду чужих тренировочных полей, а руководители столичного муниципалитета эту проблему в течение многих лет решить не могут, но скорее всего - не хотят.

Нет у "Алги" и своей детской футбольной школы. Поэтому тренеры команды вынуждены собирать игроков по принципу "с миру по сосенке". От столичной специализированной детско-юношеской школы по игровым видам спорта, как показывает практика, проку мало.

К счастью, не утонул, но и поплыл недалеко в чемпионате страны ошский "Алай" (4 место, 46 очков). В команде наблюдалась кадровая чехарда, что говорит о том, что между игроками и руковдством перманентно вспыхивали конфликты. Команда играла не ровно. Часто побеждала в ответственных матчах и проигрывала в рядовых. Мэрия Оша, судя по всему, равнодушно относится к проблемам своей дружины.

Далее в турнирной таблице идут: "Каганат" (Ош), (5 место, 37 очков), "Нефтчи" (Кочкор-Ата), ( 31 очко, 6 место), "Илбирс" (Бишкек) ( 7 место, 17 очко). Аутсайдером турнира становится много лет подряд клуб "Кара-Балта" из одноименного города (8 место, 8 очков).

Выводы после завершившегося первенства можно сделать самые неутешительные. В стране власти по-прежнему мало уделяют внимания развитию футбола. Чемпионаты всех стран Центральной Азии намного сильнее нашего первенства, у соседей действует много детских футбольных школ, игроки обеспечены всем необходимым. Иногда от наших спортивных чиновников даже приходится слышать признание: "Будем собирать в сборную ребят, выступающих за рубежом. А с развитием национального чемпионата придется подождать. Пока не окрепнет экономика и не появятся богатые поклонники футбола". Ох, сколько ждать-то нужно...