Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поздравил коллег с Днем милиции

В этом году, 1 ноября, отмечается 97-летие образования отечественной милиции.

"Уважаемые коллеги, вы всегда находитесь на передовой в борьбе с преступностью, круглосуточно обеспечивая защиту жизни, здоровья, прав и

свобод граждан. Вы незамедлительно приходите на помощь каждому, кто нуждается в защите. Доверие народа необходимо оправдать безупречным исполнением служебного долга, добросовестной службой своей стране. Каждый гражданин Кыргызстана имеет право на безопасность, свободу, личную неприкосновенность. Вы ежедневно на виду, на глазах у общества, вас воспринимают как представителя власти, поэтому нужно быть культурными, образованными, иметь опрятный внешний вид, быть вежливыми и тактичными с гражданами.

Президент Садыр Жапаров отмечая, что без правопорядка, законности, стабильности в стране не может быть решения

социально-экономических проблем, не могут быть полностью реализованы проводимые реформы и предлагаемые экономические программы, потребовал полного и четкого выполнения поставленных задач по обеспечению безопасности государства, защите прав и свобод граждан. И наши граждане должны видеть, что делают органы внутренних дел, какую работу проводят, и чувствовать, что они защищены государством. Сотрудники милиции должны поддерживать общественный порядок и обеспечивать благополучие граждан, и не словами, а делом подтверждать

преданность своей профессии", - сказал генерал-майор Улан Ниязбеков.

Он также отметил, что каждый человек в стране желает мира и благополучия. И задачей органов внутренних дел является обеспечение безопасности, правопорядка, защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств.

На всех этапах своей деятельности кыргызская милиция с честью выполняла возложенные на неё функции по защите государства и общества от

преступности, и на протяжении почти векового периода с честью справлялась с этой сложной задачей по укреплению правопорядка и

законности, созданию необходимых условий для мирной жизни граждан.

Работа милиции, направленная на обеспечение внутренней безопасности страны, предупреждение и пресечение преступлений, защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств, обеспечение мирной и спокойной жизни, установление порядка, никогда не была легкой.

Большая заслуга в поддержании безопасности и правопорядка принадлежит сотрудникам органам внутренних дел, которые работали дни и ночи, раскрывая и расследуя преступления, обеспечивая покой граждан. Потому что профессия милиционера ответственная и трудная, и наша работа всегда на виду у простых граждан и у руководителей страны. Когда гражданин попадает в беду, он вызывает милицию, чтобы ему обеспечили защиту, приняли меры по восстановлению нарушенных прав. У населения должен быть высокий уровень доверия к милиции.

Общественность внимательно следит за работой органов внутренних дел и ожидает значительных результатов в борьбе с преступностью и коррупцией. Потому что на милиции лежит большая ответственность, предназначение которой защита жизни, здоровья, имущества граждан, прав и свобод.

"Наш народ всегда будет помнить сотрудников органов внутренних дел, которые до конца оставались верными присяге, не отступали в трудных

ситуациях и проявляли мужество. Сотни храбрых милиционеров погибли при исполнении служебных обязанностей, поддерживая общественный порядок, находясь на переднем крае борьбы с преступностью. Их имена навсегда вписаны в историю, занесены и увековечены в Мемориал Славы, народ не забудет своих героев. Вечная слава погибшим сотрудникам! Работа в милиции связана с постоянным риском, опасностью, и требует мужества, решительности, трудолюбия и силы духа, потому как по долгу службы нашим сотрудникам приходится сталкиваться с самыми опасными преступниками. Бывает, что в сотрудников милиции стреляют, нападают с ножом. Органы внутренних дел и дальше будут прилагать все усилия для обеспечения общественной безопасности, стабильности, порядка и законности в стране, повышению эффективности, совершенствования деятельности по обеспечению конституционных прав и свобод человека", - сказал он.

В своем обращении к коллегам он также добавил, что их работа заслуживает уважения, благодарности и поддержки. Каждый

день, выполняя свою работу, он вносят большой вклад в дело обеспечения

мирной жизни наших городов и сел.

"Благодаря вашему труду люди могут спокойно спать, беззаботно проводить время. В настоящее время ведется беспощадная война с коррупцией, оказывающей разлагающее влияние на все сферы жизни общества, и перед нами стоит очень ответственная задача защищать от коррупционного воздействия интересы государства, права граждан. Для успешной борьбы с коррупцией необходимы совместные усилия.

Органы внутренних дел являются наиболее мощной структурой, осуществляющей противодействие всем видам преступности. За 97-летний

период отечественной милицией накоплен богатый опыт борьбы с преступностью", - заключил министр.

Он также поздравил с профессиональным праздником ветеранов, выполнявших свой долг, несмотря на все трудности, внесших достойный

вклад в общее дело кыргызской милиции. И пожелал коллегам здоровья, бодрости, успехов, благополучия, уважения и почета за все заслуги.