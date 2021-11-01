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В Бишкеке состоялся VIII фестиваль "Играй, гармонь!"

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- Айжан Мамбеталиева
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В большом концертном зале Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева состоялся VIII фестиваль солистов и исполнителей "Играй, гармонь!".

Фестиваль, собравший около 50-ти молодых музыкантов из разных регионов нашей страны, был организован представительством Россотрудничества в Кыргызстане и ОО "Российское землячество в Кыргызстане".

Участников фестиваля приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов, доцент кафедры народных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова, художественный руководитель фестиваля "Играй, гармонь!" Фархад Валиев и куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов, которые наградили лауреатов фестиваля дипломами и памятными медалями, пожелав ребятам дальнейших творческих успехов.

В рамках гала-концерта фестиваля на сцене училища выступили юные музыканты, учащиеся музыкальных учебных заведений Кыргызстана, а также специальный гость – заслуженный артист России Валерий Семин.


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URL: https://www.vb.kg/408725
Теги:
музыка, Россия, Россотрудничество, культура, Кыргызстан
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