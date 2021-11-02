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В Кыргызстане уволили замглавы минсельхоза, подозреваемого в коррупции

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- Наталья Крайнова
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Ильич Марсбек уулу освобожден от должности заместителя министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. Решение принято в соответствии с Законом "О государственной гражданской и муниципальной службе" с формулировкой "утрата доверия".

В конце октября ГКНБ сообщил о задержании бывшего и действующего заместителей министра сельского хозяйства. В первом случае имеется в виду Амангелди Исаев, а второй Илич Марсбек уулу.

В ведомстве напомнили, что продолжается работа по демонтажу устойчивых коррупционных явлений при доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, когда группа должностных лиц и отдельных компаний в течение нескольких лет создавала искусственные барьеры для экспорта.

Задержанных подозревали в причастности к этим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/408743
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Минсельхоз
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