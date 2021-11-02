В Оше мать вызвала спасателей, потому что сын не открывал ей дверь

В Оше встревоженная мать вызвала спасателей, чтобы они открыли квартиру, где в этот момент находился ее сын и не отвечал на звонки. Как сообщает пресс- центр МЧС, инцидент произошел вчера, 1 октября, в 23:31 часов в службу 112 обратилась мать 15-летнего мальчика, проживающего в квартире по улице Латипжанова ж/м Туран.

Спасатели поднялись в квартиру с помощью альпинистского снаряжения, зашли в дом через окно и открыли дверь изнутри.

Оказалось, что парень крепко заснул и по этой причине не открывал дверь.

К открытию двери были привлечены 4 спасателя из спасательной службы города Ош.