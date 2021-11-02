МВД Кыргызстана предупреждает фермеров о бандах скотокрадов

В Кыргызстане за 9 месяцев органами внутренних дел пресечена деятельность 87 преступных групп скотокрадов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство сообщает, что скотокрадство является настоящим бичом и злом для жителей сел, от подобных преступных действий больше всего страдают сельские регионы.

Отмечается, что одной из основных причин, способствующей скотокрадству, является отсутствие контроля со стороны собственников. Выпуская своих животных на свободный выпас, владельцы оставляют их без присмотра, каждый раз надеясь, что они самостоятельно вернутся домой. Большинство краж скота совершаются в ночное время.

"Скотокрады под покровом ночи могут без труда проникать в сараи и уводить коров, лошадей, овец, многие животноводы не укрепляют постройки и загоны, и не ограждают территорию, где содержат свой скот", - говорится в сообщении министерства.

Еще одной причиной является возможность легко сбыть мясо похищенных животных.

Сообщается, что за девять месяцев 2021 года по республике в производстве органов внутренних дел находилось 1 тысяча 137 материалов, связанных с кражами скота. В результате преступных действий за текущий период времени было похищено свыше 2 тысяч 500 голов скота, большинство из которых составляет мелкий рогатый скот, затем идет крупный рогатый скот, лошадей меньше. По всем фактам осуществляется досудебное расследование по статье 200 УК КР (кража), в рамках которых проведены оперативно-следственные мероприятия.

В результате проведенной работы раскрыто 902 преступления, связанные с хищениями скота.

Оперативными подразделениями органов внутренних дел задержано 366 лиц, подозреваемых в краже скота, из них ранее судимых свыше 60. Пресечена деятельность 87 преступных групп, специализирующихся в краже скота, в состав которых входили 187 человек, они подозреваются в совершении 274 преступлений. Оперативниками 2-го управления СКМ МВД (центральный аппарат) ликвидировано 11 организованных групп скотокрадов, общей численностью 28 человек, которые подозреваются в совершении свыше 30 преступлений в разных регионах.

С 22 по 24 октября текущего года органами внутренних дел проводились профилактические рейдовые мероприятия "Скотокрад". В период проведения указанных мероприятий совместно с ветеринарными врачами и работниками других госорганизаций было проверено 70 убойных цехов, 19 колбасных цехов, 44 скотских рынков, а также частные лица, занимающиеся скупкой и реализацией мяса, приемщики шкур.

По результатам рейдового профилактического мероприятия органами внутренних дел по республике раскрыто 160 преступлений, из них по линии скотокрадства 17. Задержано девять лиц, подозреваемых в краже скота. Кроме этого оперативники 2-го управления СКМ МВД задержали разыскиваемого ранее неоднократно судимого жителя Жалал-Абадской области, который подозревается в совершении пять фактов краж скота.

"Нередко раскрытие преступлений, связанных с кражей скота, затрудняется из-за несвоевременного обращения потерпевших, пытающихся своими силами обнаружить пропажу. Следует отметить, подобные преступления легче раскрыть по "горячим следам".

Отдел по раскрытию имущественных преступлений Службы криминальной милиции МВД обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота. Советуем укрепить постройки для содержания скота, установить в воротах и дверях замки и другие надежные запирающие устройства, приобрести сторожевых собак", - отмечается в сообщении МВД.