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Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Глазго

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- Анастасия Карелина
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Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент принял участие в открытии саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступил с посланием.

На полях саммита Садыр Жапаров провел двусторонние встречи с лидерами ряда стран: президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халид аль-Хамад ас-Сабахом, президентом Шри-Ланки Готабаем Раджапаксой и премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Также проведены встречи с руководителями международных финансовых учреждений: президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром, президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакава, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и исполнительным директором Зеленого климатического фонда Янником Глемариком.

В рамках Саммита для лидеров стран и глав делегаций состоялся прием от имени королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, Садыр Жапаров встретился с директором по глобальной устойчивости компании Facebook (Мета) Эдвардом Пальмиери, а затем выступил в прямом эфире с обращением к кыргызстанцам в павильоне данной крупнейшей социальной сети.

Сегодня утром президент Садыр Жапаров вернулся в Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/408795
Теги:
Великобритания, визит, президент, Ирландия, Садыр Жапаров
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