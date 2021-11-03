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Спецдокладчик ОНН вступилась за кыргызского правозащитника

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- Александра Василькова
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Расследовать угрозы жизни правозащитника, а не обвинять его в уголовных преступлениях призвала власти Кыргызстана Специальный докладчик ООН Мэри Лолор. С таким заявлением она выступила в Женеве.

Камильжан Рузиев – директор правозащитной неправительственной организации "Вентус". Возглавляемая им организация занимается защитой жертв пыток, домашнего насилия и дискриминации. По имеющейся у спецдокладчика ООН информации, в 2019 году следователь милиции, которого Рузиев изобличил в применении пыток, пригрозил правозащитнику расправой. Рузиев обратился в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана и прокуратуру с заявлением о расследовании данного инцидента. Но правоохранительные органы хода делу не дали.

В поисках справедливости директор "Вентуса" подал иск в суд в связи с бездействием государственных органов. Но результат оказался прямо противоположным: в отношении правозащитника было возбуждено сразу семь уголовных дел.

Мэри Лорор, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, призывает власти страны отказаться от преследования Рузиева и расследовать вскрытые им правонарушения.

"Кыргызские власти должны обеспечить господину Рузиеву справедливое судебное разбирательство и эффективно расследовать все утверждения об угрозах и жестоком обращении в отношении него и других правозащитников", – заявила она.

"Власти начали выдвигать уголовные обвинения против господина Рузиева после того, как он разоблачил пытки и неэффективность правоохранительных органов. А расследовать необходимо угрозы в его адрес", – добавила спецдокладчик.

Беспокойство эксперта ООН вызывает также и состояние здоровья находящегося под следствием Рузиева.

Выступая ранее в этом году в Совете по правам человека с докладом о положении правозащитников, Лолор предупреждала: "Когда правозащитник получает угрозы расправой, принимать меры по пресечению таких угроз следует незамедлительно. Безнаказанность способствует росту числа убийств".

Как отмечается, Мэри Лолор находится в контакте с властями Кыргызстана по этому вопросу. Ее призыв поддержала Тлаленг Мофокенг, Специальный докладчик по вопросу о праве на физическое и психическое здоровье.

Спецдокладчики назначаются Советом ООН по правам человека, они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.


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URL: https://www.vb.kg/408806
Теги:
ООН, права человека, правозащитники, Кыргызстан
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