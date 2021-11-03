Садык Шер-Нияз вручил верительные грамоты Эммануэлю Макрону

Посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз вручил верительные грамоты президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Торжественная церемония состоялась в Елисейском дворце. В мероприятии участвовали представители Министерства Европы и иностранных дел Франции и дипломатический советник Президента Э.Бонн.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики во Французской Республике Садык Шер-Нияз вручил верительные грамоты президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В ходе состоявшейся беседы президент Макрон отметил встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в рамках Саммита мировых лидеров 2 ноября в Глазго и развитие сотрудничества на высшем уровне, как в двустороннем, так и в региональном формате ЦА - Франция.

Садык Шер-Нияз отметил, что укрепление всестороннего партнерства с Францией является одним из приоритетов внешней политики Кыргызской Республики, чему свидетельствует открытие в 2020 году посольства Кыргызской Республики во Франции с резиденцией в Париже. В следующем году планируется празднование 30-летия установления дипломатических отношений в рамках которого пройдут различные мероприятия по активизации двустороннего сотрудничества.