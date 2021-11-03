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Директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" задержан при даче взятки

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- Анастасия Карелина
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При даче взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 УК КР, выявлены факты возможного сговора должностных лиц Управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией по завышению объемов строительно-монтажных работ в ходе строительства средней школы № 76 имени Матиева села Талаа-Булак Сузакского района.

Выявлены несоответствия по оформленным объемам в актах выполненных работ и документах приемки в эксплуатацию указанной школы со стороны ОсОО "Юг-Спецавтоматика".

По указанному уголовному делу назначена аудиторская проверка и по предварительным подсчетам выявлен ущерб государству в размере 4 миллионов 912 тысяч 888 сомов.

Кроме того, с поличным при даче взятки сотруднику ГКНБ в сумме 2 тысяч долларов за "положительное решение" вопроса в ходе сверки расценок задержан К.Т.И. - директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" .

Директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 328 часть 2 УК Кыргызской Республики, водворен в ИВС ОВД города Джалал-Абад.

Следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/408816
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область
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