Директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" задержан при даче взятки

При даче взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 УК КР, выявлены факты возможного сговора должностных лиц Управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией по завышению объемов строительно-монтажных работ в ходе строительства средней школы № 76 имени Матиева села Талаа-Булак Сузакского района.

Выявлены несоответствия по оформленным объемам в актах выполненных работ и документах приемки в эксплуатацию указанной школы со стороны ОсОО "Юг-Спецавтоматика".

По указанному уголовному делу назначена аудиторская проверка и по предварительным подсчетам выявлен ущерб государству в размере 4 миллионов 912 тысяч 888 сомов.

Кроме того, с поличным при даче взятки сотруднику ГКНБ в сумме 2 тысяч долларов за "положительное решение" вопроса в ходе сверки расценок задержан К.Т.И. - директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" .

Директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 328 часть 2 УК Кыргызской Республики, водворен в ИВС ОВД города Джалал-Абад.

Следственные мероприятия продолжаются.