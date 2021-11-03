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Фарух Садыркулов - звезда Содружества

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- Вячеслав Аникин
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Молодой, но уже хорошо известный любителям балета кыргызстанский танцовщик Фарух Садыркулов стал лауреатом премии "Звезды Содружества" 2021 года. Звание лауреата ему присудили Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Международный Фонд Гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В поздравительном письме Фаруху Садыркулова сказано: " Премия присуждена за выдающиеся успехи на балетной сцене, пропаганду этого вида классического искусства".

Творческий путь артиста был предопределен с детства. Отец Фаруха - Заслуженный артист Кыргызской Республики Досмат Насырович Садыркулов долгое время был одним из ведущих танцоров Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, сейчас успешно работает с молодежью в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаевап. Старший брат Фаруха - Атабек Садыркулов также стал известным танцовщиков, часто работает за рубежом.

Сам Фарух в в 2004 году поступил в Бишкекское хореографическое училище, но через три года перевелся в Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева, а завершил артистическое образование в 2012 году в знаменитой Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге. За годы работы на разных сценах театров государств Содружества Фарух Садыркулов исполнял ведущие партии в таких спектаклях, как "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Ромео и Джульета", "Спартак", "Корсар", "Чолпон" и других постановках .Как утверждают знатоки балета Кыргызстана, этого артиста отличает точное вхождение в образ, отточенная техника исполнения танцев, одухотворенность.

Фарух Садыркулов участвовал в 20 международных конкурсах артистов балета и завоевал более 10 международных премий.


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URL: https://www.vb.kg/408817
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