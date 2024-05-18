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Интервью с первым профайлером Кыргызстана Арсланбеком Камчыбековым

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- Назгуль Абдыразакова
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В мире криминалистики и психологии каждое нововведение имеет своего пионера. Наш материал рассказывает о первом и пока единственном профайлере в Кыргызстане Арсланбеке Камчыбекове, чей вклад в развитие этой прикладной науки оказал значительное влияние.

Эксперт поделился с нашим изданием vb.kg тонкостями своей работы, включая методы распознавания лжи, и другие интересные факты из своей практики.

Какие факторы и события вдохновили вас начать заниматься профайлингом, и какой был ваш первый опыт в этой области?

Моя карьера в криминальной психологии началась в 2001 году, когда я начал свою преподавательскую деятельность в Академии МВД. В течение15 лет я воспитывал и обучал курсантов, делая упор на различные аспекты психологии в контексте правопорядка. Это был увлекательный опыт, который проложил основы моего понимания человеческого поведения в контексте преступлений и правонарушений.

Однако моя страсть к профайлингу пробудилась позже, в 2016 году. Это было время, когда я начал активно изучать эту уникальную область криминальной психологии, стремясь понять, как психологические принципы могут помочь в раскрытии преступлений. Этот новый этап в моей карьере открыл передо мной множество возможностей для применения знаний и навыков, полученных за годы работы в области психологии правопорядка. В процессе своей работы я не только столкнулся с вызовами, но и обрел глубокое удовлетворение от возможности разгадывать тайны человеческой психологии.

Что такое профайлинг?

Профайлинг - это методика спецслужб для оценки достоверности информации, создания профиля неизвестного преступника и прогнозирования его поведения в различных ситуациях. Это анализ всех невербальных реакций: мимика, жестикуляция, позы тела, тона голоса. На основе всего этого составляется вероятностный психологический портрет преступника и прогнозируется его поведение в различных контекстах. В настоящее время я также преподаю и обучаю сотрудников структур МВД, ГКНБ, Службу авиационной безопасности наших аэропортов, а также предоставляю свои услуги и консультации частным лицам.

Какие успешные случаи расследования вы можете упомянуть?

До начала пандемии я с моей коллегой, полиграфологом, были приглашены одной из коммерческих структур в южный регион республики, где нам удалось раскрыть дело о хищении более 100 миллионов сомов.

Мы приехали, провели беседу, использовали все методы детекции лжи и выявили хищение, связанное с деятельностью бухгалтера, а затем раскрыли цепочку до кассира и других сотрудников бюджетного отдела. Также мы оказали услуги по профайлингу в Бишкеке, приглашенные одной компанией, занимающейся реализацией ГСМ. Там также было раскрыто хищение средств на немалую денежную сумму.

Различные компании часто приглашают нас для помощи в подборе, проверке персонала по различным факторам рисков.

Мы беседуем с кандидатами, выявляем их соответствие требованиям должности, проверяем достоверность информации и прогнозируем их поведение, как на работе, так и в личной жизни.

Какова ваша позиция относительно развития профайлинга в Кыргызстане по сравнению с другими странами СНГ?

Занимаюсь профайлингом пока в одиночку и обучаю этому в Кыргызстане. У меня есть несколько способных учеников, но здесь сложно, потому что теоретическое обучение важно, но нужна практика и не один год. Без практики результатов не достигнешь. Нужно многому учиться, например, анатомии лицевых мышц, физиологии, знать работу нервной системы человека, научиться вести опросные беседы, выявлять и общаться в разных ситуациях. Многие хотят видеть быстрые результаты, а это неприемлемо в обучении профайлингу.

Сейчас обучение профайлингу в России развито гораздо лучше, более-менее ситуация хорошая в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане пока я не слышал, что есть специалисты и работают по методике профайлинга. Пока я единственный, кто этим занимается официально в Кыргызстане, надеюсь я воспитаю и обучу наших, отечественных специалистов в бесполиграфной детекции лжи.

С 2016 года я обучил около 3500 человек, в основном из банковских структур, МВД и ГКНБ. В этом году начался бум обучения профайлингу среди бизнесменов и предпринимателей. Также продолжаю консультировать сотрудников милиции, своих бывших курсантов.

Какие методы психодиагностики вы используете в своей практике, помимо профайлинга, и какие результаты они дают?

Мое обучение прошло в Московской Международной Академии Исследования лжи. Это специальные курсы, включающие базовый и мастерский курсы по профилированию. Кроме профайлинга, я занимаюсь оперативной психодиагностикой, графологией, включая составление профиля человека по внешности и психофизиогномике. Это дает мне возможность составлять вероятностный психологический портрет в разных контекстах.

Относительно убийцы из Бишкека, которого арестовали за тройное убийство, стоит отметить и это не секрет, что он служил в одной из силовых структур КР. Его коллеги, возможно, не замечали нечто необычное в его поведении, однако его внешние поведенческие признаки указывали на эпилептоидно - истероидный психотип. Возможно, психиатры могли бы предположить подобное поведение, исходя из внешних признаков.

По поводу убийц с "ангельской" внешностью: например, казахстанский чиновник, убивший свою супругу, выглядел респектабельно. Но это не всегда отражает его истинную сущность. Специалисты могли бы предположить его склонность к насилию, так как он обладал обыкновенными чертами психопата истероидно – нарциссического типа личности, хорошо умеющего манипулировать и быть склонным к насилию. Такие личности часто и очень хорошо скрывают свои истинные намерения до поры до времени.

Какие рекомендации вы можете дать людям, которые ощущают склонность к агрессии или имеют взрывной характер?

Конечно, если человек чувствует, что он склонен к агрессии или имеет взрывной характер, ему стоит обратиться к психиатру или психотерапевту. Если человек не может сдержать себя, испытывает несдержанность или агрессию, ему необходима помощь профессионала.

Часто обращение к психотерапевту или психологу у нас рассматривается как нечто неприемлемое, поэтому многие люди стесняются обращаться за помощью, хотя это может быть очень полезно и важно. Существует много скрытых психологических проблем о последствии которых мы и не можем предположить.

Каким образом удалось определить степень вовлеченности сотрудников банка в хищение денег?

Относительно примера с бухгалтером: руководство компании обратило внимание на необъяснимые финансовые потери и пригласило нас для выяснения ситуации. На встрече присутствовали кассир и бухгалтер.

Кассир, будучи подчиненной бухгалтеру, уже предполагала, что мы пришли разбираться с ситуацией. Она призналась, что ждала этого момента на протяжении 4 лет, так как знала о хищении денег, но не могла выйти на чистую воду из-за своего положения. Ей удалось избежать полиграфического тестирования по состоянию здоровья.

Беседа с кассиром привела к тому, что она начала сотрудничать и раскрыла детали хищения денег с помощью элементарной бухгалтерской программы. Этот случай послужил началом проверки других сотрудников, которые также были причастны к разного рода хищениям.

Опросная беседа, которую мы проводили, включала нейтральные, контрольные и проверочные вопросы. Реакции на контрольные и проверочные вопросы, такие как изменение мимики, тон голоса, речи, жестикуляция и физиологических реакций, помогли выявить степень вовлеченности каждого сотрудника в преступление.

Как различаете поведение виновных и спокойных людей от невинных, но волнующихся перед опросом?

Действительно, бывают разные ситуации, когда человек виновен в преступлении, но ведет себя спокойно, а также случаи, когда человек невиновен, но волнуется.

Прежде чем приступить к опросной беседе или полиграфному тестированию, мы стараемся понять, как человек ведет себя в нормальном состоянии. На нейтральные вопросы проверяемые часто отвечают правдиво, но, когда мы задаем контрольные вопросы, связанные с социальной оценкой личности, человек начинает испытывать стресс и переходит на ложь. А на прямые проверочные вопросы, например, о злоупотреблении должностным положением, заставляют его реагировать более выразительно, здесь надо внимательно отслеживать его поведение.

Если человек изначально нервный или тревожно-мнительный, мы учитываем его психотип. Иногда даже понадобится несколько минут, чтобы понять его психологическую природу.

Некоторые реакции могут быть физиологически обусловлены, возможно проверяемый сам по себе такой мнительный и боязливый, здесь надо стараться избежать так называемую ошибку Отелло, когда непрофессионалы могут обыкновенное стрессовое поведение принять за ложь и обвинить человека в преступлении.

Например, человек может многократно трогать нос из-за того, что в стрессовой ситуации (лжи) начинает возникать чувство дискомфорта или раздражения в назальной области и рука сама тянется к носу успокоить эти позывы и это у нас называется синдром Пинокио.

Этот жест не всегда означает ложь, но в комплексе с другими признаками он может указывать на неправду.

Чтобы определить, говорит ли человек правду, нам нужно рассматривать не только один признак, а смотреть на комплекс признаков: мимику лица, тон голоса, физиологические реакции, речевые признаки. И даже тогда нужно быть осторожным в выводах.

Итак, определение лжи - это довольно сложный процесс, требующий комплексного анализа.

Какие признаки обмана чаще всего проявляются у лжеца?

Признаков, указывающих на ложь много, это специфические глазные движения, жестикуляция левой рукой, потение, мигание, побледнение или покраснение лица, речевые паузы, дыхание, ерзание и т.д. Вообще за 10 минут беседы незнакомые друг – другу люди успевают солгать 3 раза, по-крупному в день 3 – 4 раза, а по мелочам до 100 и более раз! С утра мы лжем менее активно, но пик лжи резко возрастает к вечеру!

Да кстати, для влюблённых особ на первом свидании из 10 утверждений 7 – ложные!

Лжецы также могут придумать хорошую и глубокую легенду, предварительно продумав все детали. Например, при вопросе: "Расскажите, чем вы занимались с 9 утра до 17 вечера", человек уже успел проредактировать и прорепетировать всю информацию в своей голове, стараясь запомнить ее и будет транслировать ложь успешно.

При этом его голос может звучать напряженно, его лицо может оставаться неподвижным и деревянным. Тактика следователя заключается в выявлении таких признаков.

Когда следователь заявляет: "Я вам верю", у причастного человека может возникнуть скрытое микровыражение (менее секунды) радости на лице, выражающее восторг за успешную ложь. Это микровыражение может проходить очень быстро и обнаруживается только профессионалами.

Тактика следователя заключается в наблюдении за реакцией человека на заявления, как "Мы вам не верим, вы совершили преступление". На это могут последовать удивление, гнев и активная защита себя.

Почему вы выбрали эту профессию?

Мой выбор профессии в криминальной психологии связан вообще интересом к психологии поведения людей. Полюбить криминальную психологи, мне помогла профессор кафедры педагогики и психологии в Академии МВД Айсулуу Тарасовна Токомбаева. Позже я продолжил свои исследования в этой области, обмениваясь информацией с коллегами из России, стал совершенствовать свои навыки в профилировании личности вообще.

Расскажите об успешных кейсах?

Одним из моих успешных кейсов связан с прогнозированием и выявлением предсуицидальных признаков поведения в опросной профайлинговой беседе. В одном из случаев, работая с банковской системой, я обратил внимание руководства банка на одну из сотрудниц, у которой наблюдались склонности к суициду. Мои рекомендации были приняты к сведению.

В одном случае мне удалось помочь нашей милиции в поиске и составления профиля человека по аудиозаписи. По тону голоса и особенностям речи можно было определить его возраст, профессию и эмоциональное состояние. Это помогло в расследовании, и человек был найден.

О чем вы мечтаете в своей профессии профайлера?

Мечтаю продолжать развиваться в области профайлинга, учиться у самых выдающихся мастеров, таких как Пол Экман. Мое желание внедрить профайлинг в обучение сотрудников силовых структур и банковского персонала стало целью. Надеюсь, что в будущем эта программа будет реализована в различных учебных заведениях.

Кроме того, я провел обучение в аэропортах Бишкеке и Оша, где обучал службу авиационной безопасности. Это включало предполетное тестирование пассажиров и наблюдение за лицами, склонными к контрабанде. Все это разнообразные аспекты моей работы в области профайлинга.

Если бы у вас была возможность путешествовать во времени и расследовать какое-либо громкое дело в мире, к какой команде вы бы хотели присоединиться?

К команде ФБР США, где существует Отдел поведенческих наук, связанного с профайлингом и где работа проводится на самом научном высоком уровне.

Это серьезное направление работы, которое получает все большее признание. Уже в 60-х годах в Америке активно изучались аспекты поведенческих наук. Я бы с удовольствием присоединился к такой команде.

Кого вы считаете "гениальным" преступником?

"Гениальным" преступником, возможно, был Джек - Потрошитель. Несмотря на составление его профиля в 1888 году судебным медиком Томасом Бондом, нет гарантии, что именно этого преступника казнили. Несколько людей были казнены, но его так и не нашли.

Преступник так и не был идентифицирован, остался только труп с манипуляциями и со специфическими ранами. Составление профиля включало анализ профессии, пола, возраста и навыков человека, который мог совершить такой преступный акт.

Как точно кино представляет работу профайлеров?

В кинематографе часто используют гиперболу для увлекательности сюжета и создания эмоциональной напряженности. Например, в сериале "Обмани меня", основанном на постановке Пола Экмана, который является выдающимся экспертом в области невербальной коммуникации, создатели уделили особое внимание деталям. Сам Экман даже участвовал в подборе актеров, чтобы герои максимально точно передавали характер и специфику работы профайлеров. В результате зритель получил довольно реалистичное представление о профессии профайлера и методах их работы.


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URL: https://www.vb.kg/437154
Теги:
Кыргызстан, психология, расследование
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