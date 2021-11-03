Мэр кыргызской столицы навестил пострадавших в ДТП с участием автобуса №8

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев навестил пострадавших в ДТП с участием автобуса №8. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что в результате ДТП, произошедшего 29 октября на проспекте Чынгыза Айтматова выше пересечения с Южной магистралью, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) поступили 12 человек. Четыре были госпитализированы, восемь пострадавших с легкой степени тяжести отправлены домой на амбулаторное лечение.

Четырем горожанам, получающим стационарное лечение, из резервного фонда мэрии города Бишкек была выделена материальная поддержка.