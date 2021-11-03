Все избирательные участки Оша готовы к проведению парламентских выборов

Мэр южной столицы Алмаз Мамбетов лично проверил готовность избирательных участков Ошского избирательного округа к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

В рамках поездки градоначальник посетил избирательные участки в каждом МТУ города Ош, в том числе УИК № 5278, 5900, 5274, 5555, 5310, 5324, 5321. Особое внимание уделялось наличию условий для проведения голосования, интернет-связи, электрогенераторов, теплоснабжения. Большая часть избирательных участков расположена в образовательных учреждениях города. Их руководители рассказали о проводимой работе по подготовке к проведению выборов.

Мэр Алмаз Мамбетов отметил хорошую готовность участков, подчеркнув при этом, что ведется соответствующая плановая работа по оснащению объектов всем необходимым.

"Мы не допустим нарушений на выборах. Не будет и речи о применении административного ресурса. С этой целью в городе Ош проведена ротация двух руководителей МТУ, проводится соответствующая разъяснительная работа с населением, квартальными комитетами, домкомами. К нарушителям будут применены самые строгие меры в рамках действующего законодательства", - отметил градоначальник.