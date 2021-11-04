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В Бишкеке открылись временные приюты для бездомных (адреса и телефоны)

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- Александра Василькова
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По данным столичного управления социального развития, в городе для оказания минимальных социальных услуг для бездомных людей с наступлением холодов работают как постоянные, так и временные приюты, сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

С 1 ноября в двух районах – Свердловском и Октябрьском открыли временные приюты, куда многие бездомные приходят сами, просто покушать, согреться и переночевать.

Приют временного содержания Октябрьского района принимает в микрорайоне №12 по улице А. Токомбаева, в здании комбината благоустройства и рассчитан на 80 человек. С приютом можно связаться по телефонам: 511938, 0559180218 – специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

В Свердловском районе временный приют для 40 постояльцев расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: ул. Фере, 34А. Здесь проведен косметический ремонт здания, остекление окон, ремонт электричества, кроватей и топчанов. Приобретены постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки, наволочки, простыни и пододеяльники). Телефон для справок: 360335, 0706 168877, Эркин Мамаев – главный специалист сектора социальных услуг Свердловского района.

На территории Первомайского района круглый год по адресу: пр. Жибек–Жолу №423 функционирует муниципальное учреждение МУ "Коломто", рассчитанное на 70 человек. Там предоставляются минимальные услуги: одноразовое горячее питание, ночлег, помывка, санитарная обработка, обеспечение вещами.

Отметим, что доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, сразу звоните: 102 (милиция) и 103 (скорая помощь).

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощи.


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URL: https://www.vb.kg/408840
Теги:
приют, Бишкек
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