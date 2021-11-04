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Журналисты обсудят важные вопросы по вопросам СМИ

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Завтра в одном из отелей Бишкека пройдет ежегодная партнёрская медиа-конференция, посвящённая Дню информации и печати Кыргызской Республики.

Организатор мероприятия управление информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики.

В мероприятии примут участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, начальник управления информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Салкын Сарногоева, руководители и журналисты ведущих СМИ Кыргызстана.

На сессиях будут обсуждаться такие вопросы как: "Переосмысливая прошлое в будущее: как развивались СМИ за 30 лет независимости Кыргызстана", "Законодательство КР в сфере средств массовой информации", "Новые направления и монетизация СМИ". В конце состоится торжественная церемония вручения призов победителям конкурса для журналистов проекта ЕС "Открытые сообщества – открытые СМИ".

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/408863
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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