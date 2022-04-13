Блогер Батмакан Жолдубаева вскрыла себе вены в ИВС

Блогер из Баткена Батмакан Жолдубаева вскрыла себе вены в изоляторе временного содержания. Об этом сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева местным СМИ.

По словам адвоката, осталось в силе предыдущее решение Баткенского областного суда о задержании блогера. Жолдубаева соблюдала пост, но ей не разрешили давать еду, принесенную родственниками.

До этого адвокат Батмакан Жолдубаевой, которая ранее выступала в суде Баткенской области, рассказала, что блогеру угрожали начальник и сотрудники ИВС.

"После суда я встречалась с начальником ИВС, но, как только мы уехали, на блогера опять начали давить. Поэтому она пошла на такой отчаянный шаг", - заявила Назгуль Суйунбаева.

Напомним, 25 марта этого года баткенская журналистка Арзыгуль Галымбетова обратилась с жалобой в милицию на автора ютуб-канала "Батма-бат" Батмакан Жолдубаеву, которую она обвинила в клевете. В тот же день Галымбетова обратилась в больницу с недомоганием, где позже скончалась. По данному случаю было возбуждено уголовное дело в отношении Батмакан Жолдубаевой по статье 127 УК КР ("Причинение смерти по неосторожности").