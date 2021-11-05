Вышла в свет книга Гидаята Оруджева на кыргызском языке

Гидаят Худуш оглы Оруджев известный в литературном мире под псевдоним Гидаят занимал с 2012 года до текущего года должность Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане.

В книгу под названием "Жылдыздуу асман алдында" ("Под звездным небом") вошли стихи и поэмы, отражающие многогранный литературный талант известного поэта, драматурга, публициста, заслуженного деятеля искусства, написанные в разные годы.

Над их переводом работали: поэты Айдарбек Сарманбетов, Догдубек Юсупов, Жедигер Саалай, Замирбек Иманалиев, Бактыгуль Чотурова и Алтынай Темирова.

Одна из важнейших ценностей этой книги - то, что некоторые стихи поэта опубликованы в двух или трех переводах.

Предисловие к изданию написал народный поэт Кыргызстана Султан Оморов, отметивший, что Гидаят является не только известным государственным и общественным деятелем, но и популярным поэтом, драматургом, прозаиком и публицистом. За свои заслуги, он награжден высокими государственными наградами ряда стран.

В своем разностороннем творчестве, мудрый мыслитель, признанный мастер пера, касается простых и в тоже время глубоких и неисчерпаемых тем, таких как: любовь, религия, вызывающая ощущение вечности и величия и патриотизм, идея которой заключается в том, что планета – единый дом для всех народов.

Книга издана по инициативе "Демир Банка" и типографии "Турар" на самом высоком полиграфическом уровне и содержит цветные иллюстрации лучшего качества.

Благодаря творческой интуиции, поэтическому видению и богатой языковой палитре заслуженный деятель искусств АР, гениальный поэт азербайджанского народа, знающий азы поэзии, навсегда вписал своё имя в мировую литературу и сумел придать современной поэзии новое вдохновение.