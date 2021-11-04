Партия "Азаттык" в Оше использовала административный ресурс? (видео)

Партия "Азаттык" в Оше использовала административный ресурс. Об этом сообщил в эфире своего ютуб-канала журналист Ыдырыс Исаков.

По его словам, на центральной площади Оша проходила предвыборная агитация политической партии "Азаттык" членами которой являются Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Медетбек Шеримкулов, Мыктыбек Арстанбек, Жылдызкан Жолдошева и другие.

На встрече с избирателями присутствовали студенты, которых освободили от занятий. Журналист спрашивал у них, в каких ВУЗах они обучаются. Как выяснилось, половина из них учится в ОшГУ, другая - в ОшТУ.

"Студенты должны быть в это время на занятиях, а не на предвыборных агитациях, – заявил Исаков.