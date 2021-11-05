Кыргызстанцы пожаловались на руководство аэропорта "Манас"

Пассажиры авиарейсов в Джалал-Абад понесли материальные и моральные убытки. Об этом редакции VB.KG сообщили сами пассажиры.

По их словам, руководство аэропорта "Манас" должно нести ответственность.

"Рейсы в Джалал-Абад" отменили из-за нелетной погоды и поэтому нас пересадили на авиарейсы в Ош. Мы потребовали, чтобы нас потом из Оша доставили в Джалал-Абад, но представители аэропорта заявили, что это наши проблемы. То есть мы за билеты в Джалал-Абад заплатили по 4500 сомов и более, а к нам такое свинское отношение. Более того под угрозой того, что снимут с рейса нас заставили подписать бумаги, что мы не имеем никаких претензий", - рассказали пассажиры.