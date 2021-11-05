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Кыргызстанцы пожаловались на руководство аэропорта "Манас"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пассажиры авиарейсов в Джалал-Абад понесли материальные и моральные убытки. Об этом редакции VB.KG сообщили сами пассажиры.

По их словам, руководство аэропорта "Манас" должно нести ответственность.

"Рейсы в Джалал-Абад" отменили из-за нелетной погоды и поэтому нас пересадили на авиарейсы в Ош. Мы потребовали, чтобы нас потом из Оша доставили в Джалал-Абад, но представители аэропорта заявили, что это наши проблемы. То есть мы за билеты в Джалал-Абад заплатили по 4500 сомов и более, а к нам такое свинское отношение. Более того под угрозой того, что снимут с рейса нас заставили подписать бумаги, что мы не имеем никаких претензий", - рассказали пассажиры.


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URL: https://www.vb.kg/408918
Теги:
Джалал-Абадская область, скандал, Аэропорт "Манас"
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