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В Оше почтили память предков

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 6 ноября, в южной столице состоялось возложение цветов к памятникам историческим деятелям и мемориальным комплексам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечают Дни истории и памяти предков. Указ об этом был подписан в 2017 году. В рамках Дней истории и памяти предков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" были возложен цветы, прошла минута молчания.

Подобные памятные мероприятия прошли у памятников таким государственным деятелям, как Абдыкадыру Орозбекову, Алымбеку Датке, Султану Ибраимову, Исхаку Раззакову, Абсамату Масалиеву, Ысакбеку Монуеву, Курманжан Датке.

В событиях приняли участие вице-мэр Оша Венера Рыскулова, руководитель аппарата мэрии Оша Камчыбек Досматов, ветераны, аксакалы, заведующие отделов и сотрудники аппарата мэрии, руководители городских и муниципальных учреждений, предприятий и служб, простые жители южной столицы, представители общественности, молодежь.


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URL: https://www.vb.kg/408950
Теги:
Ош, памятник
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