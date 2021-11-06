В Оше почтили память предков

Сегодня, 6 ноября, в южной столице состоялось возложение цветов к памятникам историческим деятелям и мемориальным комплексам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечают Дни истории и памяти предков. Указ об этом был подписан в 2017 году. В рамках Дней истории и памяти предков к мемориальному комплексу "Вечный огонь" были возложен цветы, прошла минута молчания.

Подобные памятные мероприятия прошли у памятников таким государственным деятелям, как Абдыкадыру Орозбекову, Алымбеку Датке, Султану Ибраимову, Исхаку Раззакову, Абсамату Масалиеву, Ысакбеку Монуеву, Курманжан Датке.

В событиях приняли участие вице-мэр Оша Венера Рыскулова, руководитель аппарата мэрии Оша Камчыбек Досматов, ветераны, аксакалы, заведующие отделов и сотрудники аппарата мэрии, руководители городских и муниципальных учреждений, предприятий и служб, простые жители южной столицы, представители общественности, молодежь.