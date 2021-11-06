В Турции открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости КР

В Университете Гази в Турции открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Культурное событие было организовано посольством нашей республики.

Открыли фотовыставку посол Кубанычбек Омуралиев и ректор Университета, профессор Муса Йылдыз. Участие в торжественном событии приняли проректоры, преподаватели и другие сотрудники учебного заведения, а также его студенты.

В экспозиции представлены фотоработы, запечатлевшие исторические достопримечательности Кыргызстана, яркие ландшафты страны, национальные виды спорта, древнюю историю, богатую культуру, а также традиционный быт.

Данная фотовыставка является продолжением серии экспозиций, которые в течение последних четырех месяцев проходили на различных площадках Турции и знакомили его жителей с нашей республикой. Познакомиться с нынешней выставкой можно до 12 ноября.