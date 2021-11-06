Погода
$ 84.68 - 84.90
€ 97.30 - 98.80

В Турции открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости КР

111  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Университете Гази в Турции открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Культурное событие было организовано посольством нашей республики.

Открыли фотовыставку посол Кубанычбек Омуралиев и ректор Университета, профессор Муса Йылдыз. Участие в торжественном событии приняли проректоры, преподаватели и другие сотрудники учебного заведения, а также его студенты.

В экспозиции представлены фотоработы, запечатлевшие исторические достопримечательности Кыргызстана, яркие ландшафты страны, национальные виды спорта, древнюю историю, богатую культуру, а также традиционный быт.

Данная фотовыставка является продолжением серии экспозиций, которые в течение последних четырех месяцев проходили на различных площадках Турции и знакомили его жителей с нашей республикой. Познакомиться с нынешней выставкой можно до 12 ноября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408959
Теги:
выставка, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  