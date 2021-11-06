Глава КР принял участие в открытии мульти-диагностической мобильной клиники

Президент Садыр Жапаров сегодня в принял участие в открытии мульти-диагностической мобильной клиники в городе Кемин Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мобильная клиника состоит из 8 частей (трейлеров), установленных на большегрузных машинах. Трейлеры полностью оборудованы для обеспечения жизнедеятельности и работы медицинского персонала. В них имеются спальни, кухни, туалеты, душевые и прочеее.

На базе мобильной клиники есть также диагностическое отделение с современным медицинским оборудованием (компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентген-аппарат, лабораторное оборудование для проведения биохимических и других анализов, хирургическое отделение, кареты скорой помощи).

Начав с Кеминского района, в течение последующих пяти лет врачи клиники посетят все регионы страны. Осмотр, диагностика и лечение местных жителей будут проводиться бесплатно.

Исламский фонд развития и благотворительный фонд "Фаель Хаир", осуществившие проект по подготовке и поставке мобильных медицинских клиник в Кыргызстан, также профинансируют на следующие пять лет расходы на логистику, ГСМ, обучение, питание и заработную плату медицинского и технического персонала, обеспечение лекарствами, медицинской техникой и многое другое.

Сегодня в торжественном мероприятии в Кемине приняли участие местные жители, врачи, ветераны и представители государственных органов Кеминского района.

Садыр Жапаров отметил, что государство в первую очередь должно заботиться о сохранении здоровья граждан страны. Глава государства подчеркнул, что начало работы мобильной клиники является одним из положительных результатов труда нынешних властей, также от себя и всего кыргызского народа выразив благодарность спонсорам.