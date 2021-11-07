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Обращение Садыра Жапарова по случаю Дней истории и памяти предков

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, обратился к кыргызстанцам по случаю Дней истории и памяти предков.

Ниже мы приводим весь текст обращения:

"Уважаемые соотечественники!

Со времен седой старины наш народ неуклонно стремился к свободе и независимости, лелея в душе мечту построить собственное независимое государство, и невзирая на самые суровые испытания судьбы, все смог преодолеть и добиться желаемого.

В формировании государственности, единой нации важную роль играют созидательная, неустанная деятельность выдающихся личностей и судьбоносные события, оставившие незабываемый след в истории. Среди них - национально-освободительная борьба 1916 года и Великая Октябрьская социалистическая революция 7 ноября 1917 года, которые привели к подлинному возрождению кыргызской государственности.

И доставшееся нам от предков великое историческое наследие возлагает на нас огромную ответственность. Наш священный долг – со всем почтением к славным свершениям отцов и дедов, которые высоко несли идею свободы и завещали всемерно беречь завоеванную ими независимую государственность, сохранить нашу чудесную землю и, не потеряв ни пяди, бережно передать ее следующим поколениям.

И с почтением отдавая дань памяти и уважения славному пути, пройденному нашим народом, а также воздавая должное тому, что свершили мы сами, следует вынести верные уроки и наметить высокие цели на будущее.

В нынешнем году мы празднуем тридцатилетие независимости Кыргызской Республики. Вместе с тем мы отмечаем юбилейные 120-летние даты со дня рождения таких выдающихся сынов нашего народа, основателей современной кыргызской государственности, как Джусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, ученый-лингвист Хусеин Карасаев, рассказываем нынешней молодежи об их примерной жизни и славных свершениях. Провели мы и мемориальные мероприятия в ознаменование 110-летия со дня рождения государственного и общественного деятеля Исхака Раззакова, прославляя его огромный вклад в развитие Кыргызстана и беззаветное служение родной стране.

Даже в самые трагические, судьбоносные моменты истории ХХ века эти легендарные личности верно служили своему народу, порой спасая соотечественников и от голодной смерти, вели людей за собой к свету знаний и просвещения, учили их самих управлять собственной судьбой. И сегодня, что называется, сам бог велел нам помнить их, почитать и воздать дань уважения их памяти, как и следует благодарным и цивилизованным потомкам.

Дорогие кыргызстанцы!

Нам есть кем и чем гордиться в нашем прошлом и настоящем. И мы с таким же чувством гордости должны взять на себя ответственность перед нашими предками и историей за дальнейшее укрепление государственности и достойную духовность!

А посему нам приличествует стремление к подлинно высоким целям - нравственности, глубоким знаниям и передовой науке, нам надлежит высоко нести знамя единства и сплоченности.

Давайте же проникнемся мудростью веков, заложенной в бессмертной истине "Не бывает народа без истории, как не бывает древа без корней", - и как наследники великих предков восславим нашу историю!".


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URL: https://www.vb.kg/408966
Теги:
президент, Садыр Жапаров
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