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Глава КР поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с Днем информации и печати.

Ниже мы приводим весь текст поздравления:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики!

В эпоху глобализации СМИ стали неотъемлемой частью жизни любого общества. В этом контексте очень важна роль журналистов в просвещении населения.

В то же время чем более ответственная задача стоит перед СМИ и их сотрудниками, тем она сложнее.

Как точно подметили еще в древности наши великие предки: "Слово сказанное – пущенная стрела". Оно всегда имело у кыргызов особый вес, значение и влияние.

Кыргызстан идет по пути демократического развития. Трудно продвигать страну вперед, если события и проблемы в обществе будут замалчиваться.

Вот почему мы не станем отклоняться от нашей цели построения открытого общества. Для этого, как всем известно, в новой Конституции закреплены права на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати.

Выступая в качестве своеобразного моста между государственными органами и народом, средства массовой информации вносят свой неповторимый вклад в свободу, демократию и открытость нашей страны.

Особое место в обществе всегда занимают ведущие журналисты, которые понимают его потребности, новые направления развития, новые идеи и перспективы.

Уважаемые журналисты!

Мы все искренне желаем сделать нашу священную Родину – Кыргызстан одним из развитых государств. Уверен, что мы вместе будем работать над продвижением Кыргызской Республики в международном сообществе, повышением ее престижа, популяризацией ее достижений и успехов по всему миру.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья и благополучия вашим семьям.

Пусть ваше перо будет острым и беспристрастным, а каждая информация создана творческим порывом и направлена на благо и развитие нашей страны.

Пусть будет много в Кыргызстане свободомыслящих и объективных журналистов!".


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URL: https://www.vb.kg/408967
Теги:
президент, Кыргызстан, поздравление, журналисты, Садыр Жапаров, СМИ
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