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Экологи предлагают политикам подписать Меморандум о сотрудничестве

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- Анастасия Карелина
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11 ноября в Бишкеке кыргызские экологи намерены встретиться с лидерами политических партий, чтобы обсудить волнующие всех проблемы и подписать Меморандум о сотрудничестве.

Организуют мероприятие: сообщество Urban Hub, #ЭкологическаяБезопаность, #запроснаэкологию.

На встречу организаторы приглашают лидеров всех политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, и представителей СМИ, дабы зафиксировать требования экспертов по экологической безопасности и обещания кандидатов. Эксперты планируют презентовать экологические проблемы и законопроекты, а в заключении встречи предлагают всем представителям партий подписать Меморандум о сотрудничестве.

Зарегистрироваться для участия в ликбезе и получить дополнительную информацию о событии можно по телефону: 0(558)012-355 (WhatsApp).


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URL: https://www.vb.kg/408985
Теги:
экология, политика
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