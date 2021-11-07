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Университеты УЦА и UNBC подписали Меморандум о взаимопонимании

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- Анастасия Карелина
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Университет Центральной Азии (УЦА) и Университет Северной Британской Колумбии (UNBC) подписали Меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать дальнейшему развитию общества, поощрять обмен научными публикациями, разработку совместных образовательных и исследовательских программ, а также обсуждение академических и административных достижений посредством симпозиумов, семинаров и конференций. Об этом сообщает отдел по развитию и связям с общественностью УЦА.

Документ подписали ректор УЦА, профессор Сохаил Накви и президент UNBC, доктор Джефф Пейн.

Данный меморандум направлен на расширение возможностей в области образования, исследований и развития для преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников. Совместное партнерство должно и дальше способствовать продвижению лидерства и инноваций для развития горных сообществ.

"Это соглашение с Университетом Центральной Азии будет способствовать сотрудничеству в области преподавания и исследований и предоставит больше возможностей для обмена студентами. Нам повезло, что аспиранты из УЦА уже присоединились к нам в UNBC и извлекают пользу из знаний, которыми они поделились, продолжая учебу здесь", - сказал временный президент UNBC, доктор Джефф Пейн.

"Меморандум о взаимопонимании с UNBC откроет двери возможностей для молодых и блестящих умов из региона Центральной Азии. Нет сомнений в том, что этот регион является сокровищницей знаний и исследовательских возможностей, и УЦА играет ключевую роль в наведении мостов между Центральной Азией и миром", - сказал ректор Университета Центральной Азии, профессор Сохаил Накви.


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URL: https://www.vb.kg/408986
Теги:
образование, сотрудничество, Кыргызстан
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