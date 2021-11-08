Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

В Узбекистане зарплаты учителям и врачам хотят увеличить до $1 тысячи

289  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К 2025 году зарплата учителей и врачей достигнет 1 тысячи долларов. Об этом заявил в своей инаугурационной речи Шавкат Мирзиёев, [ur=https://podrobno.uz/cat/obchestvo/k-2025-godu-zarplata-uchiteley-i-vrachey-dostignet-1-tysyachi-dollarov-mirziyeev-/l]пишет [/url]Podrobno.uz.

Президент отметил, что в центре постоянного внимания властей будет находиться вопрос обеспечения качественного образования и воспитания.

"Планируется постепенно повышать размер заработной платы учителей и к 2025 году довести его до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Предстоит разработать Национальную программу образования, направленную на строительство новых и укрепление материально-технической базы имеющихся школ, обеспечение непрерывной связи между всеми звеньями системы образования", – сказал он.

Также, по его словам, будут созданы широкие условия для охраны здоровья населения.

"В ближайшие пять лет планируется повысить зарплату врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Расширится охват специализированной медицинской помощью в областях, районах и городах. Будет запущена система государственного медицинского страхования, средства будут выделяться с привязкой к конкретному больному. Важной задачей останутся развитие физической культуры и спорта, утверждение здорового образа жизни", – подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409003
Теги:
зарплата, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  