В Узбекистане зарплаты учителям и врачам хотят увеличить до $1 тысячи

К 2025 году зарплата учителей и врачей достигнет 1 тысячи долларов. Об этом заявил в своей инаугурационной речи Шавкат Мирзиёев, [ur=https://podrobno.uz/cat/obchestvo/k-2025-godu-zarplata-uchiteley-i-vrachey-dostignet-1-tysyachi-dollarov-mirziyeev-/l]пишет [/url]Podrobno.uz.

Президент отметил, что в центре постоянного внимания властей будет находиться вопрос обеспечения качественного образования и воспитания.

"Планируется постепенно повышать размер заработной платы учителей и к 2025 году довести его до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Предстоит разработать Национальную программу образования, направленную на строительство новых и укрепление материально-технической базы имеющихся школ, обеспечение непрерывной связи между всеми звеньями системы образования", – сказал он.

Также, по его словам, будут созданы широкие условия для охраны здоровья населения.

"В ближайшие пять лет планируется повысить зарплату врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Расширится охват специализированной медицинской помощью в областях, районах и городах. Будет запущена система государственного медицинского страхования, средства будут выделяться с привязкой к конкретному больному. Важной задачей останутся развитие физической культуры и спорта, утверждение здорового образа жизни", – подчеркнул он.