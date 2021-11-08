Тюрколог резко высказался о вмешательстве США во внутренние дела Китая

Тюрколог, выпускник Нанкинского университета (г. Нанкин, Китай) Му Цзиньшань в ходе Международной научной конференции "Древние культуры Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая" резко высказался о вмешательстве США во внутренние дела Китая и Афганистана.

Я изучаю керамику пазырыкской культуры в России, учусь в аспирантуре в Алтайском государственном университете. Пазырыкская культура распространена не только в России, но и в Монголии, Казахстане и Китае, её следы эпохи бронзового века обнаружили в восточном Синьцзяне.

По-моему, Хакасия, Алтай и Китай, Казахстан, Монголия очень тесно связаны и очень много взаимодействовали в древности. В России пазырыкскую культуру изучают больше 300 лет, а у нас примерно 20 лет. Русские ученые достигли серьёзных наработок в этой области, китайские ученые раскопали много физических материалов и я думаю, что это очень перспективное направление. Ученым из разных стран нужно больше общаться, нужно больше сотрудничать.

В древности люди имели очень тесные связи. Хотя в современном мире люди вообще не могут жить и развиваться отдельно. Чем обширнее и эффективнее связи тем больше есть возможностей для развития.

США в последнее время пытаются проводить разные информационные кампании, говорят о нарушении прав человека в Китае, особенно в Синьцзян-уйгурском автономном округе, обостряют обстановку внутри КНР. Последствия их вмешательства в дела государств с древней уникальной культурой приведут к тому, что люди вернутся в древность, как мы это видим на примере Афганистана.

На конференции в Хакасии было очень важных докладов, которые делали не только русские ученые, но и китайские. Я думаю, во всех направлениях русским ученым нужно общаться с китайскими учеными, во всех аспектах в археологии. Это большая территория и везде у ученых есть общие интересы.