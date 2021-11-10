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В Бишкеке министрам и депутатам предлагают лечиться только в госбольницах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жители жалуются на большие очереди и общее крайне запущенное состояние городских детских больниц. Жалобы родителей маленьких пациентов регулярно публикуются в социальных сетях.

"Давно надо ввести закон, чтоб министры и все власть имущие с семьями лечились и обучались только в госучреждениях!", - предлагают горожане.

Очередной негативный отклик появился вчера, 9 ноября, в инстаграм-канале black_list.kg, после посещения отделения охраны материнства и детства на Тоголок Молдо/Московская.

"Выходные, врачей нет. Дежурные врачи принимали всех больных! Очередь детей с судорогами. Боже какой тут ад! Мамочки лежат с месячными детьми в коридорах, потому что нет мест. Тараканы, сырость, ужасающее состояние туалетов и смесителей! Элементарно не хватает градусников, а пульсоксиметр всего лишь по одной штуке на три этажа", - написала в отчаянии женщина, приложив видео с бегающими по стенам палаты тараканами и фотографии сломанных смесителей.

Многие родители сообщают о огромных очередях в Городской детской клинической больнице скорой помощи (детская больница № 3). Причем ситуация переполненными они были еще до появления коронавируса. Бишкеку явно не хватает детских больниц.


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URL: https://www.vb.kg/409100
Теги:
дети, ОРВИ, здоровье, медицина, больница, Минздрав
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