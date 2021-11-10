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В Кыргызстан прибыла крупнейшая деловая миссия из России

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке дан старт началу работы деловой миссии российских компаний в Кыргызской Республике. Представители деловых кругов России в течение трех дней будут обсуждать с кыргызскими коллегами создание совместных проектов и новых продуктов.

Мероприятие открыл первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев. В своем приветственном выступлении он отметил, что президент Садыр Жапаров поставил перед кабмином амбициозные задачи по наращиванию темпов развития экономики. И в этой связи для Кыргызстана особо важен российский опыт в развитии аграрного и энергетического сектора.

"Я уверен, что данный форум послужит хорошим импульсом для дальнейшего развития кыргызско-российских отношений", - сказал Арзыбек Кожошев.

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко акцентировал внимание на благоприятной атмосфере, сложившейся на мероприятии, которая создана благодаря общему языку и общим взглядам по многим вопросам.

"Русский язык в Кыргызстане имеет статус официального. Этот статус закреплен в Конституции республики. Но что более важно, Кыргызстан является членом ЕАЭС. Именно это позволило избежать в прошлом году существенного спада в двухсторонних отношениях. А в этом году позволило выйти на положительную динамику во взаимной торговле", - сказал Удовиченко.

Участники мероприятия обратили внимание, что российские компании приехали в Кыргызстан с конкретными предложениями к отечественному бизнесу.

Так, председатель правления АО "Росэксимбанк" Азер Талыбаев, выступая с приветственным словом, отметил, что видит огромный потенциал в реализации совместных кыргызско-российских проектов.

"Сегодня у нас запланировано множество встреч с представителями кыргызского бизнеса, и я надеюсь, что эти встречи будут продуктивными", - заключил он, пожелав удачи участникам бизнес-форума.

Завершая, церемонию открытия, глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков остановился на задаче защиты иностранных инвестиций.

"Потенциал у страны огромен, если вы, я прежде всего обращаюсь к представителям российского бизнеса, откроете для себя Кыргызстан. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы ваши инвестиции оказались успешными. А Кыргызстан со своей стороны стал успешным торгово-логистическим и инвестиционным хабом в Центральной Азии", - сказал Артем Новиков.

Миссия российских компаний будет находиться в Кыргызстане до 12 ноября. Запланировано подписание нескольких документов.


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URL: https://www.vb.kg/409124
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