Каналу ТНТ грозит миллионный штраф за поцелуй комиков в эфире

Против телеканала ТНТ возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в связи с эпизодом с поцелуем двух мужчин в юмористическом шоу "Игра".

Жалобу на ТНТ направлял в полицию депутат от "Единой России" Михаил Романов. По её итогам протокол в отношении телеканала был составлен отделом МВД по Тверскому району Москвы. "Мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра уже пропаганда", - цитирует депутата Романова издание "Лента.ру".

ТНТ грозит штраф до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3 октября во время трансляции юмористического шоу "Игра" на ТНТ в номере команды "Камызяки" была показана сценка со свадьбой, в которой комик Денис Дорохов, игравший невесту, поцеловал в губы участника команды Александра Панекина, игравшего жениха. В эфире ТНТ показали около двух секунд их поцелуя.

Источник: Радио Свобода