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В Кара-Куле в госсобственность возвращен детский сад

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- Алина Мамаева
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Прокуратурой Джалал-Абадской области в муниципальную собственность возвращено здание детского сада в городе Кара-Куль стоимостью 22 миллиона 919 тысяч 500 сомов.

Уточняется, что прокурорская проверка установила, что 12 июня 2002 года мэрия города Кара-Куль незаконно передала в частную собственность здание детского сада №6 с земельным участком 1,24 га, являющегося социальным учреждением.

В целях возврата государству указанного объекта, прокуратурой области внесено исковое заявление в судебные органы, по результатам рассмотрения которого полностью удовлетворено.

На основании акта прокурорского реагирования мэрией города здание детского сада №6 с земельными участком площадью 1,24 га и рыночной стоимостью 22 миллиона 919 тысяч 500 сомов принято на баланс муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/409186
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Джалал-Абадская область
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