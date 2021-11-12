КР участвует в международной борьбе против финансирования терроризма

Мероприятия 35-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходят в режиме видеоконференцсвязи начались 11 ноября. Как проинформировали в Исполкоме СНГ, уже состоялось заседание рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП) и рабочей группы по техническому содействию (РГТС).

Участники заседания РГОП рассмотрели темы, касающиеся анализа программ добровольного соблюдения налогового законодательства Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Рассмотрены также 3-й Отчет Кыргызской Республики о прогрессе по устранению технических недостатков и повышению эффективности и график проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ.

Основными темами заседания РГТС стали гармонизация документов, затрагивающих вопросы технического содействия, правила координации технического содействия государствам-членам ЕАГ и другие актуальные вопросы.

На 12 ноября запланировано заседание еще одной рабочей группы - по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП).

Открытая часть Пленарного заседания ЕАГ состоится 18 ноября.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма была создана в 2004 году для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF). ЕАГ призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств, их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На сегодняшний день в группу входят девять стран – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай и Индия. Статус наблюдателя при ЕАГ имеют 16 государств и 23 международные организации.